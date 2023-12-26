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OSİNT araştırmacısı Kandemir: "Verilen herhangi bir açık, karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor" - Son Dakika
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OSİNT araştırmacısı Kandemir: "Verilen herhangi bir açık, karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor"

OSİNT araştırmacısı Kandemir: "Verilen herhangi bir açık, karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor" "Sosyal medya paylaşımı lokasyonu karşı tarafa söylüyor" "Askerimizin çok daha fazla dikkatli olması lazım" Uzmanlar, askeri personelin sosyal medya paylaşımlarının...

OSİNT araştırmacısı Kandemir: "Verilen herhangi bir açık, karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor"
26.12.2023 - 22:34,
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OSİNT araştırmacısı Kandemir: "Verilen herhangi bir açık, karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor"

"Sosyal medya paylaşımı lokasyonu karşı tarafa söylüyor"

"Askerimizin çok daha fazla dikkatli olması lazım"

ANKARA - Uzmanlar, askeri personelin sosyal medya paylaşımlarının güvenlik açısından risk teşkil ettiği konusunda uyarıyor. Açık kaynak istihbaratı yoluyla yapılan analizlerle, bu paylaşımlardan konum tespiti yapılabilmesinin muhtemel tehlikelerine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, askeri personelin sosyal medyada bilinçsizce yapılan paylaşımların güvenlik açısından risk oluşturduğu konusunda uyarıyor. Özellikle canlı yayın yapılabilen uygulamalarda paylaşılan görsel, video veya canlı yayınlarda yer alan bazı ipuçları, açık kaynak istihbaratı yapılarak kolayca konum tespit edilebiliyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine bazı açıklamalarda bulunan OSİNT TÜRK Araştırma Direktörü Berker Kandemir, sosyal platformlarda yapılan paylaşımların güvenlik açıklarına sebebiyet verdiğini iddia ederek, paylaşımlardan konum tespitinin yapılabileceğine dikkati çekildi. Kandemir, OSİNT adı verilen ve internet üzerindeki çeşitli sitelerdeki açık kaynakları kullanma eğitimini alan herkesin bu yöntem ile dünyadaki herhangi bir kişinin bilgilerinin ve konumunun elde edilebileceğinin altını çizdi. Tespitlerin çeşitli matematiksel ve görsel tekniklerle yapıldığını ve günümüz internet teknolojilerinin bu tür analizlere imkan tanıdığını da belirtti.

Fotoğraflardan lokasyon tespiti yapılıyor

İnternette herkese açık bilgileri kullanarak OSİNT yaptıklarını ve bunu da açık kaynak istihbaratı olarak adlandırdıklarını ifade eden Kandemir, herkesin ulaşabileceği bilgilere kendilerinin de erişerek raporlar hazırladıklarını söyledi. Bunu yönetimi sadece kendileri değil Türkiye'nin dost ve düşman ülkelerinin de kullandığına dikkati çeken Kandemir, "Coğrafyada bizim zararlı görüp ya da yararlı gördüğümüz tüm taraflar yapıyor bunu. Bizim askerlerimiz bu şekilde paylaşım yaptığında, karşı taraf için bir istihbarat, bir bilgi oluyor. Kendilerinin yüzlerini gösteriyorlar. Kimliklerini ortaya koyuyorlar. Aynı zamanda bulundukları lokasyonu karşı tarafa söylemiş oluyorlar. Örneğin biz gölge seviyesinden kendilerinin o anda o videonun çekildiği noktada saatin kaç olduğunu ve hangi günde olduklarını, hangi gün o videoyu çektiklerini bile anlayabiliyoruz. Bu anlamda hem zamanı, hem lokasyonu verdiği zaman hem de kendisinin kimliğini verdiği zaman zaten karşı taraftaki ülkemiz için zararlı olan düşmanımız olan kişinin istediği tüm bilgileri böylece vermiş oluyor. Bu anlamda bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Açıkçası biz de bu konuyla alakalı araştırmalar yaptığımızda askerlerimizi böyle açıkça kendilerine dair videolar çekmesini gerçekten üzücü bir şekilde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Verilen herhangi bir açık karşı tarafın istihbaratçısı tarafından rahatça bulunabiliyor"

Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ve fotoğrafların Türkiye'nin aleyhine amaçlar taşıyan kişi veya gruplarca kaydedilip çeşitli OSİNT yöntemiyle terör örgütleriyle paylaşıldığını da ifade eden Kandemir, "Karşı taraf sosyal medyadaki o videoya bakıyor. Ondan sonra oradan nerede olduğunu, arkasındaki sıra dağlardan havanın nasıl olduğuna göre ya da hemen yanı başındaki bir binadan yanı başındaki bir bakkaldan ya da yanı başındaki bir taştan bile kendisinin lokasyonunu öğrenebiliyor. Bunun belli başlı teknikleri var. Bu tekniklerden birincisi matematik, bir gölgeden o kişinin lokasyonunu o gölge boyuna bakarak bulabiliyor ve hangi saatte, hangi zamanda olduğunu da bulabiliyorsunuz. Bu anlamda zaten şu an günümüz interneti bize çok farklı imkanlar sunuyor. Havanın sıcaklığını değerlendirebileceğimiz, lokasyonu değerlendirebileceğimiz bir bölgenin yer şekillerini bilebileceğimiz birçok farklı kaynak var günümüz internetinde. ve artık bundan kaçmak imkansız. Yani verdiğiniz herhangi bir açık o karşı tarafın tarafından yani açık kaynak istihbaratçısı ya da normal istihbaratçısı tarafından çok rahat bulunabiliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kim tarafından başlatıldığı belli olmayan 'Şehitlerimiz anısına üniformalı bir fotoğrafını paylaş' isimli sosyal medya akımının da bazı sıkıntılara yol açılabileceğini de dile getiren Kandemir, "Bu sadece Irak'ın kuzeyinde olanlar için değil, Edirne'de, Muğla'da, Artvin'de olanlar için de geçerli. Bu şekilde paylaşımlar yapmaları, kendi kimliklerini açığa çıkarmaları gerçekten çok büyük bir zaafiyet. Bizim askerimizin çok daha fazla dikkatli olması lazım. ve en başta da komuta yönetiminin yani komutanlarımızın bu konuda disiplini ortaya koymaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA
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