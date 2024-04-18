Norveç\'teki Sognsvann Gölü\'nde Kuzey Işıkları Şöleni

OSLO, 18 Nisan (Xinhua) -- Xinhua muhabiri, Norveç'in başkenti Oslo'daki Sognsvann Gölü üzerinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıklarının çarpıcı manzarasını görüntüledi.
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Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin toprak altında kalmasıyla ilgili olarak TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonun başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Uslu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Komisyon üyeleri, Amasra Raporu'nun incelenmesini ve bu rapora benzer bir çalışma yöntemi belirlemeyi kararlaştırdı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Alaçatı Ot Festivali başladı. Festival, Ege otları ve yöresel yemeklerle dolu bir program sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşiminde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladılar. AK Parti kadrolarından olan 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.
Osmaniye Devlet Hastanesi, Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğiyle hastane personeli ve vatandaşlardan kan bağışı topladı. Başhekim Mürsel Koçer, düzenli kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını belirtirken, Türk Kızılay Şube Başkanı Ramazan Çetin de bağış yapan gönüllülere teşekkür etti.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), yeni eğitim modeli ve sertifika programlarını tanıtmak amacıyla 'Temel Bilimler Farkındalık Çalıştayı' düzenledi. Programa YKS'ye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra birçok üniversiteli ve araştırmacı katıldı. YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Yüce, yeni eğitim modeli ve sertifika programları hakkında bilgi verirken, üniversite tercihleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, üniversiteler ve bölümler arası geçiş imkanları ve staj programları gibi önemli yeniliklerden de bahsedildi.
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
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