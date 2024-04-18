Norveç'teki Sognsvann Gölü'nde Kuzey Işıkları Şöleni - Son Dakika
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Norveç'teki Sognsvann Gölü'nde Kuzey Işıkları Şöleni

Norveç\'teki Sognsvann Gölü\'nde Kuzey Işıkları Şöleni

Xinhua muhabiri, Norveç'in başkenti Oslo'daki Sognsvann Gölü üzerinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıklarının çarpıcı manzarasını görüntüledi.

18.04.2024 16:17
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OSLO, 18 Nisan (Xinhua) -- Xinhua muhabiri, Norveç'in başkenti Oslo'daki Sognsvann Gölü üzerinde gece gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıklarının çarpıcı manzarasını görüntüledi.

Kaynak: Xinhua

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