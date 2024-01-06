- Oslo Opera Binasında "ateşkes" çağrısı

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da bir grup aktivist, Ulusal Opera Binasındaki gösteri sırasında " Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot" yazılı pankart açarak ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze havadan, karadan ve denizden abluka aldığı Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi sürüyor. Norveç'in başkenti Oslo'da aktivistler, Ulusal Opera Binasında düzenlenen etkinlik sırasında "Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot" yazılı pankart açtı. Aktivistler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Gösteri, operadaki izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı.