Osman Gazi\'ye 2500 tonluk MEG modülü entegre edildi

TÜRKİYE'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'ye, doğal gaz akışını kesintisiz hale getirecek 2 bin 500 tonluk MEG modülü entegre edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki görevine bu yıl içinde başlayacak. Hazırlık çalışmaları Filyos Limanı'nda devam ederken, kritik bir aşama başarıyla tamamladı. Deniz altındaki kuyu ve bağlantı hatlarına gönderilecek özel sıvıyı içinde barındıran MEG modülü, Osman Gazi'ye eklendi. Yaklaşık 44 metre uzunluğunda, 41,5 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğindeki 2 bin 500 tonluk MEG modülü, Osman Gazi'nin üretim sisteminin temel bileşenlerinden biri olacak. Bu modül sayesinde düşük sıcaklık ve basınç kaynaklı tıkanmalar önlenecek ve doğal gaz akışı kesintisiz bir şekilde sağlanacak.

8 MİLYON HANENİN İHTİYACI YERLİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Osman Gazi'nin üretime katılması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi yeni bir faza geçecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküplük üretim, 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı yerli kaynaklardan karşılanmış olacak. Kıyıdan 161 kilometre açıkta deniz tabanına sabit bir şekilde 20 yıl boyunca görev yapacak olan Osman Gazi, çıkarılan gazı işleyerek karaya ulaştıracak. Adeta deniz üstünde kurulu bir fabrika gibi çalışacak platform, gazın sisteme güvenli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlayacak. Osman Gazi'nin bir benzeri olan ve 2028 yılında envantere dahil olması planlanan ikinci yüzer üretim platformuyla birlikte Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük üretim 40 milyon metreküpe çıkacak.

'ÜRETİMİMİZİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformundaki çalışmalara ilişkin sanal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, "Karadeniz'de doğal gaz üretimimizi yeni bir aşamaya taşıyacak Osman Gazi yüzer üretim platformu için kritik bir eşiği daha geride bıraktık. Doğal gaz akışının sürekliliğini güvence altına alacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünü başarıyla platforma entegre ettik. Bu yıl devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi iki katına çıkaracağız. Karadeniz'in derinliklerinde, milletimizin desteğiyle Türkiye'nin enerjide tam bağımsız yarınlarını inşa ediyoruz" dedi.