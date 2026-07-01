Osman Kaya, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı - Son Dakika
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Osman Kaya, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı

01.07.2026 16:06
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Osman Kaya, Genç Sağlık Sendikası'nın Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi ve yeni yönetim belirlendi.

(ANKARA) - Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanlığı'na Osman Kaya yeniden seçildi.

Genç Sağlık Sendikası, 2. Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından delegelere hitap eden Osman Kaya, şunları söyledi:

"Genç Sağlık Sendikası olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sesi olmak için gece gündüz demeden çalıştık. Bugün delegelerimizin takdiriyle bu onurlu göreve yeniden seçilmenin gururunu ge heyecanını yaşıyoruz. Yeni dönemde de sağlık çalışanlarımızın özlük hakları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için meydanlarda, masada ve hukuki her platformda mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz."

Osman Kaya Genel Başkanlığı'ndaki yeni yönetim listesi, genel kurulda oyların tamamını aldı. Genç Sağlık Sendikası'nın yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Genel Sekreter: Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Feleytun Fatih Gönç, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Arif Camgöz, Genel Başkan Yardımcısı (Saha Koordinasyon): Hüseyin Erginyürek, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat İdari İşler): Betül İkiz Akbulut, Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk Mevzuat ve Toplu Sözleşme): Eren Demir"

Kaynak: ANKA

Osman Kaya, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Kaya, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı - Son Dakika

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