Osmancık'ta Okuma Yazma Kursu Mezunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmancık'ta Okuma Yazma Kursu Mezunları

05.06.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık HEM'de düzenlenen mezuniyet töreninde 14 kursiyere okuma yazma belgeleri verildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde halk eğitim merkezi (HEM) tarafından açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Osmancık HEM'de gerçekleştirilen törende, kursa katılan 14 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerden 2'si birinci kademe, 12'si ise ikinci kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazandı.

İlçeye gelin olarak gelen 5 yabancı uyruklu kadın da Türkçe ile okuma yazma öğrenmek amacıyla kursa katıldı.

Belgeler, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık HEM Müdürü Bayram Çıplak ve öğretmen Mehtap Demir tarafından verildi.

Cübbe giyip kep takan kursiyerler, daha sonra mezuniyet pastası kesti.

Kursiyerlerden Feride Özbey, 56 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çalışmak zorunda olduğum için bu zamana kadar okuma yazma belgesi alamadım. Gece kurslarına katılmak istedim, ona da katılamadım. Nasip bu seneyeymiş." dedi.

Hatice Suat da okuma yazma öğrendiği için kendini çok şanslı hissettiğini, adeta hayatının değiştiğini söyledi.

Sürücü belgesi alamadığı için ikinci kademe okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Semra Soruklu ise en büyük hayalinin ehliyet almak olduğunu dile getirdi.

Irak uyruklu Rüveyda Kocakuzgun da ülkesinde mühendislik fakültesini bitirdiğini ancak Türkçe okuma yazma bilmemekten kaynaklı zorluklar yaşadığını anlattı.

İranlı Sakineh Bahari de kurs boyunca öğretmenlerinin kendilerine büyük destek verdiğini kaydetti.

Suriye'den gelen Huriye Çırlan ise hem Türkçe'yi hem de okuma yazmayı öğrendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık'ta Okuma Yazma Kursu Mezunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Okuma Yazma Kursu Mezunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.