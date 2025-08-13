Osmancık'ta Tarihi Geçmiş Ürünlere El Konuldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde 3 markette ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 424 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 3 markette son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 108 çeşit 424 ürün zabıta ekiplerince toplandı.

Ekipler ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen marketler hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uygulanması talebiyle Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu söyledi.

İlçe halkının sağlığına önem verdiklerini belirten Gelgör, "Halkımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bize ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.