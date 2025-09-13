Osmancık'ta Yağlı Güreşlerde Başpehlivan Erkan Taş Oldu - Son Dakika
Osmancık'ta Yağlı Güreşlerde Başpehlivan Erkan Taş Oldu

13.09.2025 21:59
Osmancık'ta düzenlenen festivalde Erkan Taş, Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Erkan Taş, başpehlivan oldu.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Güreşlerin finalinde Erkan Taş ile Bekir Eryücel karşılaştı. Eryücel'i mağlup eden Taş, başpehlivan oldu. Mustafa Taş ve Serhat Elvan ise üçüncülüğü paylaştı.

Güreşlerin ağalık ihalesini ise 5 milyon 19 bin lira ile iş insanı Yasin Akça elde etti.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Osmancık, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

