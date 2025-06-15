Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan cip kullanılamaz hale geldi.
Sinan Z'ye ait park halindeki 23 AFF 313 plakalı cipte, Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Osmancık'ta Yangın: Cip Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?