Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı'nda Sokak Hayvanları Sahiplendiriliyor

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Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi'nde Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) ile sokak hayvanları sahiplendiriliyor.

Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi Veteriner Hekimi Abdullah Tetik, AA muhabirine, parklardan gelen şikayetler üzerine ekipleri tarafından yakalanan sokak hayvanlarının, tedavi merkezinde kısırlaştırıldıktan sonra aşılama, kulak küpesi ve çip uygulamasının yapıldığını ifade etti.

Sokak hayvanlarının sahiplendirme işleminin çip numarası üzerinden yapıldığını bildiren Tetik, "Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini iyileştirmek ve kontrol altında tutmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yakalanan sokak hayvanları merkeze getirilerek, burada veteriner hekimler tarafından muayeneleri yapılıyor ve gerekli sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Sağlıklı olduğu teyit edilen hayvanlar, kısırlaştırma, kuduz, iç ve dış parazit aşıları, kulak küpesi ve çip uygulamalarının ardından sahiplendirmeye hazır hale getiriliyor.

Vatandaşlarımız, HAYBİS üzerinden çip numarasını sorgulayarak hayvanın sahiplendirme bilgilerine ulaşabiliyor ve online olarak sahiplenme işlemini tamamlayabiliyor. Sahiplendirme sonrası kontrol de sağlanıyor. Çip numarası sayesinde sahiplendirme sonrası hayvanın takibi de yapılabiliyor. Bu sayede hayvanın sahiplenildikten sonra da sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşadığından emin olunabiliyor." dedi.