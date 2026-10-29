Osmaneli\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümünde yürüyüş ve fener alayı düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, İnönü Mahallesi Bayraklar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Hürriyet Caddesi'nden Osmaneli Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.