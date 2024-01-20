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Osmaneli'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Osmaneli'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.H.Y'nin kullandığı hafif ticari araç devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Osmaneli\'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
20.01.2024 - 20:15,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.H.Y'nin (54) kullandığı 35 S 9443 hafif ticari araç, Osmaneli- İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araçta sürücünün yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan H.H.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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