Osmaneli\'nde Depo Yangını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'ndeki eski eşyaların muhafaza edildiği tek katlı bir depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Osmaneli Orman İşletmesine ait arazözün de destek verdiği çalışmayla söndürüldü.

Yangında, depo ve içindekiler hasar gördü.