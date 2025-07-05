Osmaneli\'nde TIR Devrildi: İki Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Naim K. (52) idaresindeki 11 AAK 734 plakalı tır, Osmaneli-Bilecik kara yolunun fabrikalar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır içinde sıkışan sürücü ile Sarp V. (38), sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.