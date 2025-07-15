Osmaneli'nde Tır-Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.D. yönetimindeki 11 AVV 436 plakalı tır, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Osmaneli Hal Kavşağı'nda İ.D. idaresindeki 26 KA 100 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden S.D. ve M.S.D. yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü İ.D'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.