Osmaneli\'nde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.Y. (44) idaresindeki 34 R 5647 plakalı otomobil, Büyükyenice köyü mevkisinde park halindeki 16 DZ 711 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan S.D. (54), E.D. (47) ve T.Y.Y. (25) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
