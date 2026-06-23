Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ö.S'nin kullandığı 37 ND 095 plakalı traktör, Kızılöz köyü mevkisi orman yolunda odun çektiği sırada devrilmesi sonucu arkasında bulunan K.F. yaralandı.
Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'nde Traktör Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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