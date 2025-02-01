Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir alışveriş merkezinin kafe kısmında tavan kaplamasının düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Emek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yemek katında, tavan kaplaması kafede oturan 1 kişinin üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan kişi, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi AVM'de Tavan Çöktü, 1 Yaralı - Son Dakika
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