Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, DAĞDER'in İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberliğin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, DAĞDER'in İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberliğin Önemine Vurgu Yaptı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, DAĞDER'in düzenlediği iftar yemeğine katılarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İftar programına katılan Aydın, DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu'ya teşekkür etti ve Osmangazi'deki tarihi bir mekanı ziyaret etti.

05.03.2025 16:18
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Orhaneli-Keles-Büyükorhan- Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DAĞDER) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Aydın, DAĞDER'in iftar yemeği öncesinde masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşandığı iftar yemeğinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Aydın, "İftarımızı DAĞDER'li, dostlarım, yol arkadaşlarım, hemşehrilerim ile birlikte gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içinde oruçlarımızın açılmasının huzurunu yaşadık. En kötü günlerimizin böyle birlik ve beraberlik içinde olmasını diliyorum. Bizleri bir araya getiren DAĞDER Genel Başkanı İsmail Aydoğdu'ya teşekkür ediyorum. Birlikte nice iftarlara, Ramazanlara ve bayramlara erişmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu da "İftar programımıza çok sayıda katılım olmasından dolayı çok mutlu oldum. Ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olmanın güzelliğini yaşadık. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi.

Aydın, iftar yemeğinin ardından CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte Somuncu Baba Evi ve Fırını'nı ziyaret etti. Aydın, Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen Somuncu Baba Evi ve Fırını'nın tarih ve turizm açısından nasıl daha ulaşılabilir hale getirilebileceği konusunda değerlendirmede bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, DAĞDER'in İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberliğin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, DAĞDER'in İftar Yemeğinde Birlik ve Beraberliğin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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