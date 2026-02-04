Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Gülbahçe Mahallesi Sakinlerini Dinledi - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Gülbahçe Mahallesi Sakinlerini Dinledi

04.02.2026 12:25  Güncelleme: 13:12
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gülbahçe Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve planlanan projeleri paylaştı. Yeni projelerin detayları ve mahalle buluşmalarının önemi vurgulandı.

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gülbahçe Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Aydın, "Mahalle buluşmalarındaki temel amacımız sizleri dinlemek, taleplerinizi almak ve bu doğrultuda hızlıca harekete geçmek. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın'a Gülbahçe Mahallesi buluşmasında; CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Mahalle Muhtarı Ömer Şen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Aydın, buluşmada vatandaşlarla sohbet ederek ilçede hayata geçirilen çalışmalar ve ilerleyen dönemde planlanan projelere ilişkin bilgi verdi. Fikir alışverişinin ön planda olduğu buluşmada, mahalle sakinlerinin dile getirdiği konular da not alındı.

Halk dansları ekibinin daha önce kullandığı alanın, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkıldığını dile getiren Aydın, söz konusu alanda yeni ve modern bir yapının planlandığını söyledi. Aydın, mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Üç ya da dört katlı olarak tasarladığımız projede, yaklaşık 450 metrekarelik bir kullanım sahası oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projede kreş, muhtarlık ve OSMEK kursları yer alacak. En üst katta halk dansları ekiplerimizin yazın açık, kışın kapalı olarak kullanabileceği bir bölüm bulunacak. Bunun dışında Selamet-Gülbahçe arasında yer alan 7 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız var. Bu noktaları kamulaştırabilirsek yeni yeşil alanlar kazandırarak, daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız."

Ayrıca kadınlara yönelik bir spor ve dinlenme merkeziyle birlikte, parkla entegre yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir projeyi yürüme mesafesi içerisinde planlıyoruz. Kısa sürede hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Mahalle buluşmalarındaki temel amacımız sizleri dinlemek, taleplerinizi almak ve bu doğrultuda hızlıca harekete geçmek. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Mahalle buluşmalarını çok uzun süre önceden planlamıyoruz. Fırsat buldukça muhtarlarımızı bir iki gün önceden arayıp mahallede müsaitlik durumuna göre hızlıca bir araya geliyoruz. Böylece hem sahada olup yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz hem de sizlerle birebir görüşerek taleplerinizi doğrudan dinleme imkanı buluyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla gelen istekleri de bu şekilde daha yakından ve net bir biçimde almış oluyoruz. Bu yöntem bizim açımızdan daha verimli, daha hızlı ve halkla iç içe bir çalışma ortamı sağlıyor."

Muhtar Şen ise Aydın'ın ulaşılabilir yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların mahallelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Mahalle buluşmalarının ilerleyen süreçte de aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

