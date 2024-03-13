Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça\'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Ovaakça Eğitim Mahallesi'ni ziyaret etti.

13.03.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği tüm mahallelerde 7'den 70'e herkesin sevgisi gösterileriyle karşılaşıyor. Göreve geldiği günden beri hep halkla iç içe olan ve bu yönüyle herkesin takdirini kazanan Dündar'a özellikle çocuklar yoğun sevgi besliyor.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Osmangazi'de ayak basmadık nokta bırakmıyor. İlçenin dört bir tarafına giderek geride kalan 3 dönemde yapılan hizmetleri ve yeni dönemde yapmayı planladıkları projeleri anlatan Dündar, gittiği her mahallede vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Son olarak AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte Ovaakça Eğitim Mahallesi'ni ziyaret eden Dündar, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar ile bir araya gelerek keyifli sohbetlere imza atan Dündar, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ovaakça Eğitim Mahallesi sakinlerinden 31 Mart Yerel Seçimleri için destek söz alan Dündar'a çocukların ilgisi de büyük oldu. Bir çocuk, kendi elleriyle boyadığı 'Başkanım Seni Çok Seviyoruz' yazılı pankart ile Dündar'ı karşılarken, bir başka çocuk ise evinin camına astığı 'Sen Yola Çık Biz Arkandayız' yazılı pankart ile Dündar'a olan sevgisini ve seçimler konusunda verdiği desteği yansıttı. Çocukların gösterdiği sevgi gösterileri ile yüzü gülen ve oldukça duygulanan Dündar, küçük hayranlarının sevgisine kayıtsız kalmayarak fotoğraflar çektirip, hediyeler dağıttı. Geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yapan Dündar, "Her yapılan hizmet, çocuklar içindir. Çocuklarımızın, yüzleri her daim gülsün, heyecanları ve mutluluğu daim olsun. Her zaman çocuklarımızı böyle enerji dolu ve yüzleri gülen olarak görelim inşallah" dedi. - BURSA

Kaynak: AA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahvesine uyuşturucu hap koyarak ölümüne sebep olan 2 sanığa 50 yıl hapis cezası
    15:18 Kahvesine uyuşturucu hap koyarak ölümüne sebep olan 2 sanığa 50 yıl hapis cezası

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda, kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

  • Elazığ'da 750 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı, ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi
    15:18 Elazığ'da 750 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı, ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edildi

    Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 750 bin lira dolandıran 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar, polis ekipleri tarafından mağdura teslim edildi.

  • Gaziantep'te İyilik Marketi, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor
    15:18 Gaziantep'te İyilik Marketi, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

    Gaziantep'te hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan İyilik Marketi, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine giyimden gıdaya kadar birçok ürünü destek olarak sunuyor. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle oluşturulan İyilik Marketi, depremzedeler için de yardımlarını sürdürüyor. Kent genelinde ve depremin en çok etkilediği Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor. İftar çadırları kurarak yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunan İyilik Marketi, ramazanın coşkusunu mahallelerde hissettirmek amacıyla iftar programları da düzenliyor.

  • Eyüpsultan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası soruşturma hakkında bilgi aldı
    15:18 Eyüpsultan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası soruşturma hakkında bilgi aldı

    Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, savcılıktan soruşturma hakkında bilgi aldı. Kazaya neden olan sürücü ve annesi Mısır'a kaçmış, yakalama kararı çıkarılmıştı. Baba Aci, firari şüpheli Eylem Tok'un savcıyla görüşmediğini belirtti. Aci, kazaya neden olan sürücü ve annesinin Türkiye'ye gelerek teslim olduktan sonra ailenin taziyelerini kabul edeceklerini söyledi. Soruşturma dosyasının tamamlanma aşamasında olduğu ifade edildi.

  • Kastamonu'da 4 Katlı Binada Yangın: Ev Sahibi Yaralandı
    15:17 Kastamonu'da 4 Katlı Binada Yangın: Ev Sahibi Yaralandı

    Kastamonu'da meydana gelen yangında 4 katlı binanın en üst katındaki ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi yangında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

  • Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
    15:16 Kastamonu'da 4 katlı binada çıkan yangında bir kişi yaralandı

    Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Nihat Kartal isimli bir kişi dumandan etkilendi ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

  • Kırgızistan Meclis Başkanı, İnönü Üniversitesi Rektörü ile görüştü
    15:16 Kırgızistan Meclis Başkanı, İnönü Üniversitesi Rektörü ile görüştü

    Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve beraberindeki heyetle organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda görüştü. Şakiyev, Türk uzmanların deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtirken, Kızılay da Kırgızistan'da organ nakli bölümünün organize edilmesine ve uzmanların eğitilmesine yardımcı olacaklarını ifade etti.

  • Kars Baraj Gölü'nün Buzları Eriyor
    15:16 Kars Baraj Gölü'nün Buzları Eriyor

    Kışın yaklaşık 40 santim buz kalınlığına ulaşan Kars Baraj Gölü, sıcak havaların etkisiyle tamamen çözüldü. Yeterince kar olmaması ve sıcak hava nedeniyle buzlar erirken, baraj gölü sularının da çekildiği görüldü.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, büyükşehir sayısını artırmak istediklerini belirtti
    15:15 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, büyükşehir sayısını artırmak istediklerini belirtti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yerel seçimlerde 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini söyledi. Zeybek, Türkiye'deki 11 büyükşehir sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin Karadeniz bölgesinde önemli bir başarı elde edeceğini ve ilçe belediyelerinin sayısını artırmak istediklerini belirtti.

  • Fatih Kütüphaneleri 300 Bin Üyeye Ulaştı
    15:15 Fatih Kütüphaneleri 300 Bin Üyeye Ulaştı

    Fatih Belediyesi tarafından kurulan Fatih Kütüphaneleri, 300 bin üyeye ulaştı. Kütüphaneler, ders çalışmak için gelen her kesime hitap ediyor ve en çok rağbet gören Fatih Merkez Kütüphanesi 7 gün 24 saat açık olmasıyla ilgi görüyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kütüphaneleri'nin artık bir model haline geldiğini belirtti.


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:19:23. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Ovaakça'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement