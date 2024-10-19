Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan Muhtarlar Günü Kutlaması

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarıyla bir araya geldi. 136 mahalle muhtarının katıldığı programda konuşan Aydın, "Ben tüm muhtarlarımızın günü kutluyorum. Muhtarlar bizim baş tacımız" dedi.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlar ile buluşan Başkan Aydın, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. 136 mahalle muhtarının katıldığı programda, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha etkili hizmet sunulması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Başkan Aydın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Vardar, Mutlu Esendemir, Mücahit Yıldızhan, Ahmet Tolga Kornoşor, İbrahim Emre Tonaroğlu, Hüseyin Eren Hersan, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Başkan Yardımcıları tek tek söz alarak, kendilerini tanıtıp görev ve sorumluluklarındaki birimleri muhtarlara açıkladı.

Yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan muhtarlar ile koordineli bir şekilde çalışarak Osmangazi'yi daha ileriye taşıyacaklarının altını çizen Başkan Aydın, şöyle konuştu:

"Arzulanan Osmangazi ve Bursa'yı tekrar getirmemiz gerekiyor"

"Biz seçim öncesi hazırlık yaparak bir kadro oluşturduk. Biz bu kadroyu Osmangazi'nin ihtiyaçlarına, liyakat, işi ehline verme cihetine göre bir kadro oluşturduk. Bu kadroyu başarılı olmak için oluşturduk. Biz başarılı olursak muhtarların talep ve sakıntılarını belli bir periyot içerisinde çözüme kavuşturursak, muhtarlarımızda başarılı olur. Göreve geldiğimizden itibaren bu zamana muhtarlarımızla 6'ncı kez bir araya geliyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren her ay bir muhtarlar toplantısı yaptık. Mahallelere giderek yaptığımız ziyaretler hariç, her yere yetişmeye çalışıyoruz. Takvim sıkışık talepler çok fazla ama imkanlar sınırlı, biz de az kaynakla çok iş yapma derdindeyiz. Bizim başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olağanüstü çalışıyor. Personelimiz olmasa yurttaşlarımızın isteklerini yerine getiremeyiz. Onlar da bu sorumluluğun farkında olarak çalışıyorlar. 3 bin kişilik büyük bir aile olarak Osmangazi ve Bursa'da daha iyi bir yaşam standardı ve hayat kalitesiyle arzulanan, yaşamı daha çok istenen yer haline Bursa'yı tekrar getirmemiz gerekiyor. Bunun için önümüzde zaman var şunu da çok iyi biliyoruz. Ben 8 yıl milletvekilliği yaptım, 8 gün gibi geçti, bu 5 yılın çok hızlı geçeceğini bildiğim için hızlı başladık. Bugün 15 veya 16'ncı açılışımızı yapıyoruz. 29 Ekim'e kadar 4-5 tane açılış var. 6-7 aylık süreçte 20 küsur tane temel atma, açılış ve diğer törenlerle birlikte hızlı giriş yaptık. Bundan sonrada hizmetlerimize devam edeceğiz. Ben tüm muhtarlarımızın günü kutluyorum. Muhtarlar bizim baş tacımız."

Muhtarların istek ve taleplerini anında yerine getiren bir başkana sahip olduklarını belirten Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ise "Erkan Aydın Başkan'ın muhtarlar olarak kıymetini bilmemiz gerekiyor. Daha önce bizimle toplantı yaparak bir araya gelen Erkan Başkan'ımıza muhtarlarımız bu toplantılarda taleplerini iletti, Başkan'ımız hemen yerine getirilmesi hususunda talimat verdi. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, önemli bir gün, bizi böyle bir günde böyle bir çatının altında toplayan Başkan'ımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.