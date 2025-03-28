Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Personeliyle Bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Aydın, kaliteli ve eşit yönetim anlayışıyla Osmangazililere hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

28.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:52
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Aydın, personelin bayramını kutlayarak, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başkan Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesinde Osmangazi Belediyesi'nin merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan hizmet birimlerini dolaşarak personel ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Aydın'a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Tüm personellin bayramını kutlayan Aydın, kaliteli, adaletli ve eşit yönetim anlayışı ile en güzel hizmetleri Osmangazililer ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

"Osmangazi için daha yapacak çok işimiz var"

Aydın, "Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel bir bayram ve tatil olsun. Tatilden dinlenmiş bir şekilde dönün. Osmangazi için daha yapacak çok işimiz var. Allah nice yeni bayramlara bizleri eriştirsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika

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