Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temizlik Personeliyle Kahvaltı Yaptı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temizlik Personeliyle Kahvaltı Yaptı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin temizlik personeliyle bir araya gelerek kahvaltı yaptı ve yeni toplu iş sözleşmesinin müjdesini verdi.

14.08.2024 14:15  Güncelleme: 15:05
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, güne temizlik personeliyle kahvaltı yaparak başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin 136 mahallesini daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için çalışan personel ile bir araya geldi. Çukurca Mahallesi'ndeki şantiye merkezini ziyaret eden Aydın, temizlik personeline simit ve çay ikram ederek aynı sofrada kahvaltı yaparken, yenilenen toplu iş sözleşmesinin müjdesini de verdi.

"Emekçiler mutlu olursa Osmangazi mutlu olur"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Güne, temiz bir Osmangazi için gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan temizlik görevlisi arkadaşlarımızla başladık. İşçilerimizin yeni toplu sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladık. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Türkiye'deki ekonomik şartların, enflasyonun ve hayat pahalılığının ne kadar sıkıntılı bir sürece doğru gittiğini hepimiz biliyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın enflasyon karşısında ezilmesine müsaade edemeyiz. Osmangazi ve Bursa, sizler sayesinde güzelleşecek, temiz olacak. Siz emekçiler mutlu olursanız, Bursa ve Osmangazi'de yaşayanlar da mutlu olacak. Biz de bütün şartları zorlayıp, sendika temsilcileriyle anlaşmamızı yaparak imzaları attık. İnşallah hepimiz için hayırlı ve iyi bir çalışma dönemi olur. Verimli şekilde mesai yaparak hep birlikte güzel hizmetlere imza atarız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Temizlik Personeliyle Kahvaltı Yaptı - Son Dakika

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