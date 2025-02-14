Osmangazi Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah

Geniş Video İzle

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftinin nikahını kıydı. Çift, Başkan Aydın'ın sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşadı.

14.02.2025 17:53  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftine sürpriz yaparak, genç çiftin nikahını kıydı.

Nikahlarını kıydırmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi de bu özel günde evlenmek isteyen çiftler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sevgililer Günü'nde evlenen çiftlere sürpriz yapmak isteyen Başkan Aydın, Merinos Nikah Dairesi'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftinin nikahını kıydı. Çift, Başkan Aydın'ı karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Aydın, Kaya ve Yavuz çiftinin nikahını aile bireyleri ve şahitlerin huzurunda kıyarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Evlenecek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek sözlerine başlayan Aydın, "Allah mutlu mesut etsin, bir ömür boyu sağlık, huzur ve bereketli, güzel bir ömrünüz olsun. Atatürk ve Cumhuriyetçi çocuklarla yuvanızın şenlenmesini diliyorum. Gelin ve damada birkaç tavsiyemiz olacak, gelin hanım az önce damadın ayağına bastın, ayağa bas damarına basma o zaman mutlu olursunuz. Damat bey son sözü her zaman sen söylüyorsun o da 'Peki karıcığım' olacak" dedi.

Başkan Aydın, nikahını kıydığı çifte günün anısına hediye de takdim etti.

Kaynak: ANKA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Erkan Aydın, Osmangazi, Politika, Güncel, Yaşam, Aydın, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:52 Naci Görür’den Bursa için korkutan uyarı Naci Görür'den Bursa için korkutan uyarı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
23:07 Okan Buruk’tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya’dan her şey çıkıyor maalesef Okan Buruk'tan maç öncesi sitem dolu sözler: Florya'dan her şey çıkıyor maalesef
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.