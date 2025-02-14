Osmangazi Belediye Başkanı'ndan Sevgililer Günü'nde Sürpriz Nikah

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftine sürpriz yaparak, genç çiftin nikahını kıydı.

Nikahlarını kıydırmak için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi de bu özel günde evlenmek isteyen çiftler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sevgililer Günü'nde evlenen çiftlere sürpriz yapmak isteyen Başkan Aydın, Merinos Nikah Dairesi'nde Minel Kaya ve Oğuzhan Yavuz çiftinin nikahını kıydı. Çift, Başkan Aydın'ı karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Aydın, Kaya ve Yavuz çiftinin nikahını aile bireyleri ve şahitlerin huzurunda kıyarak çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Evlenecek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek sözlerine başlayan Aydın, "Allah mutlu mesut etsin, bir ömür boyu sağlık, huzur ve bereketli, güzel bir ömrünüz olsun. Atatürk ve Cumhuriyetçi çocuklarla yuvanızın şenlenmesini diliyorum. Gelin ve damada birkaç tavsiyemiz olacak, gelin hanım az önce damadın ayağına bastın, ayağa bas damarına basma o zaman mutlu olursunuz. Damat bey son sözü her zaman sen söylüyorsun o da 'Peki karıcığım' olacak" dedi.

Başkan Aydın, nikahını kıydığı çifte günün anısına hediye de takdim etti.