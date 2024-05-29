Osmangazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor

Osmangazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü\'nü kutluyor

Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleyerek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefini sürdürüyor. Etkinlikler arasında atık toplama yarışması, çevre sergisi ve geri dönüşüm atölyesi yer alıyor.

29.05.2024 17:03  Güncelleme: 17:13
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Başkan Erkan Aydın, Macera Bursa'da düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları ve vatandaşları davet etti.

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Macera Bursa'da bir dizi etkinliği hayata geçirecek. Kutlama programı, saat 10.00'da Başkan Aydın'ın konuşması ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında en çok atık toplayan okullara ödülleri düzenlenecek tören ile verilecek.

Gün boyu devam edecek etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atık eşleştirme yarışması düzenlenecek. Okulların hazırlamış olduğu çevre ile ilgili fotoğraf ve karikatür sergisi katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, öğrenciler tarafından atık materyallerden hazırlanan yaratıcılık çalışmaları da etkinlik alanında yerini alacak. Katılımcılar, geri dönüşüm atölyesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak.

Birbirinden renkli stantlar, atölyeler ve etkileyici sunumlarla gerçekleştirilecek 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarının sonunda katılım sağlayan öğrenci ve vatandaşlara tohumlu kalem, kumbara ve fidan dağıtımı yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor - Son Dakika

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