Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı İçin Atatürk Posteri Dağıtacak

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Atatürk posteri dağıtacak.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için hazırlıklara devam ediyor. Bayramın dolu dolu geçmesi amacıyla kültür-sanat, müzik ve eğlence dolu bir program hazırlayan Belediye, kutlamaları daha coşkulu bir hale getirmek için vatandaşlara Atatürk posteri dağıtacak.

Vatandaşlar, 23 Ekim çarşamba, 24 Ekim perşembe ve 25 Ekim cuma günleri saat 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında Belediye'nin merkez binası önünde kurulacak stantlardan dağıtılacak posterleri ücretsiz alabilecek.