Osmangazi Belediyesi Dünya Çevre Günü'nü Kutladı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında bir kutlama programı düzenledi. Macera Bursa'da düzenlenen etkinliğe, ilçedeki öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı eserlerle katıldı.

Öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptığı resim ve el sanatları ürünleri, etkinliği ziyaret edenler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Mutlu Esendemir ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Bugün atılacak adımların yeni dünyayı şekillendireceğini belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, "Osmangazi Belediyesi olarak çevre bilincini arttırmak ve doğal kaynakların korunması için Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın önderliğinde kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu çabaların sadece bizim gayretimizle sınırlı olmadığını, hepimizi bu gezegende yaşamın sürdürebilirliği için bir sorumluluk almamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda, etkili bir örnek vermek gerekirse bugün 1 ton kağıdın dönüşebilirliği için 17 tane yetişmiş çam ağacının kesilmesine ihtiyaç vardır. Biz duyarlı davranarak 17 tane yetişmiş çam ağacının kesilmesini önlemiş oluyoruz" dedi.

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün geri dönüşümde 136 mahalledeki 8 bin 202 sokakta, 45 personel ve 20 araçla 24 saat hizmet verdiğini belirten Yıldızhan, "Bunun amacı israfı önlemek ve doğal kaynakların korunması için mücadele etmektir. Amacımız sadece yaşanılabilir bir Osmangazi değil yaşanılabilir bir Bursa ve dünya hedefliyoruz. Çevremizi korumak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bizim bugün atacağımız bu adımlar yeni dünyayı şekillendirecektir. Bu yolda birlikte yürüdüğümüzde büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

"Biz kendi atıklarımızı minimuma indirmek zorundayız"

Herkesi su, hava ve doğaya sahip çıkmaya davet eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Endüstri devriminden sonra, köylerde yaşam kalmadı. Belli şehirlere sıkıştık. Daha fazla insan aynı su ve havayı tüketmek zorundayız. Biz kendi atıklarımızı minimuma indirmek zorundayız. Biz bu konuda çok başarılı olamadık. Benim çocukluğumda Bursa ile bugünki arasında çok fark var. Bunun bir suçlusu bizleriz, diğeri ise dünya düzeninin getirdiği kapitalist sistem ve endüstri devrimi çünkü Bursa ben yaşarken 1 milyondu, şimdi 3 milyon 500 bin nüfusa sahip. Su, hava ve doğaya sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

"Çevre kirliği tüm ülkelerin ortak sorunu haline geldi"

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ise "Günümüzde dünyada yaşanan sanayileşme, kentlerdeki nüfus yoğunluğu çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği insan sağlığını tehdit ederek duruma gelmiştir. Bu tarihten itibaren dünya çevre günü ülkemizde de dünya çevre korumacılığını yaygınlaştırılması çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve bilinçli bir katılımın sağlanması amacıyla evrensel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir. Daha sağlıklı, güzel ve temiz gelecek temennisiyle dünya çevre gününü kutluyorum"dedi.

'En Çok Atık Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullara, teşekkür belgesi verildi.