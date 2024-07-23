Osmangazi Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümüne Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümüne Cezai İşlem Uyguladı

Osmangazi Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümüne Cezai İşlem Uyguladı

Osmangazi Belediyesi, yasal döküm sahası dışına kaçak hafriyat atığı döken bir firmaya cezai işlem uyguladı. Dökülen hafriyat ise bölgeden kaldırıldı. Belediye, kaçak hafriyat dökümü yapan kişi ve kurumları tespit ederek cezai işlem uygulamaya devam edeceğini belirtti.

23.07.2024 13:59  Güncelleme: 14:07
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, yasal döküm sahası dışındaki noktaya kaçak hafriyat atığı döktüğü belirlenen bir firmaya cezai işlem uyguladı, dökülen hafriyat bölgeden kaldırıldı.

Osmangazi Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarını kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve kurumları mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yasal olarak belirlenen döküm sahaları dışındaki yerlere malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atığı döken kişi veya firmaları tespit ederek, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işlem uyguluyor.

Avdancık Mahallesi yolu üzerinde ilerlemekte olan hafriyat yüklü iki kamyonu takibe alan sivil zabıta ekipleri, kamyonlardaki hafriyatın kaçak olarak döküldüğü esnada suçüstü yaptı. Zamanında müdahale ile çevre katliamının önüne geçen ekipler, kaçak hafriyat döktüğünü belirledikleri firmaya 25 bin TL ceza yazdı. Ekipler, dökülen hafriyatın da bölgeden kaldırılmasını sağladı.

Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Kaçak Hafriyat Dökümüne Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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