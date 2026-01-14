Osmangazi Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlıyor. Bu kapsamda buzlanma riski için teyakkuzda olan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Çekirge, Mollafenari, Maksem, Alacahırka, Avdancık, Seçköy, Gökçeören, Tuzaklı, Mürseller, Karabalçık, Kirazlı ve Doğancı mahallelerinde kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca ekiplerin, hava koşullarını yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan bölgelerde tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarına devam edecekleri bildirildi.