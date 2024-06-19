Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yerlerini Temizledi

Veysel Karani
ve Geçit kurban pazarında bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 40 kişilik ekip, her gün hayvan atıklarını süpürüp, yerleri tazyikli suyla yıkayarak, pazar alanlarını dezenfekte etti. Fen İşleri Müdürlüğü
'ne bağlı 40 kişilik ekip ise 10 kamyon ve 6 iş makinesiyle pazar alanlarında biriken hayvan atıklarını temizledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın
, "Kurban Bayramı boyunca Temizlik, Veteriner, Zabıta
ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yurttaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalıştık. Geçit ve Veysel Karani kurban satış alanlarında oluşan kötü görüntüyü ekiplerimiz kaldırarak temizlik çalışmalarına başladı. Her iki hayvan pazarımız da en kısa süre içinde günlük yaşama uygun hale getirilecek" dedi.
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