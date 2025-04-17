Osmangazi Belediyesi, Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne İmza Attı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Avrupa Birliği'nin iklim ve enerji hedeflerine katkı sunmak amacıyla Avrupa Komisyonu öncülüğünde başlatılan Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) katıldı.

Osmangazi Belediyesi, dünyanın en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne (Global Covenant of Mayors-GCOM) imza attı. Sözleşme, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kentlere iklim politikaları inşa etme teşviki sunarak iklim değişikliğinin global etkilerini azaltmayı hedefliyor. Osmangazi Belediyesi sözleşme ile sera gazı emisyonunu azaltmak, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmak, sürdürebilir enerjiye erişimi arttırmak ve bu amaçlar doğrultusunda ilerlemeyi takip etmek amacıyla adımlar atacak.

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda imzalanan sözleşme, iklim değişikliği etkilerinin anlaşılması açısından önem taşıyor. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne imza atan yerel yönetimler, 2030 yılına kadar belirli oranlarda sera gazı salınımı azaltımı, 2050'ye kadar sürecek karbonsuz kent sürekliliği çalışmalarını hatırlayacaklar. Ayrıca kentlileri ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ulaştırmak için hedefler oluşturuluyor.