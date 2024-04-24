Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaları tek tek yıkıyor. Son olarak Çaybaşı Mahallesi'nde yer alan metruk bina yıkıldı.

24.04.2024 17:02  Güncelleme: 17:04
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaları tek tek yıkıyor. Belediye ekipleri son olarak Çaybaşı Mahallesi'nde yer alan metruk binayı yıktı.

Osmangazi'de atıl durumdaki metruk yapılar, madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de vatandaşlar için tehlike arz ediyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri durum tespiti yapılıp, yasal işlemleri tamamlanan metruk binaları yıkarak ortadan kaldırıyor.

Çaybaşı Mahallesi'nde vatandaşların güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturan metruk bina, hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirler ekipler tarafından alındı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, ekiplerce kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Amacımız daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir Osmangazi oluşturmak. Metruk binalar, gerek çökme riski taşıması gerekse de kötü niyetli kişiler tarafından mesken tutulması nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz ediyor. Mahalle sakinlerinin huzuru ve güvenliği bizim için önemli. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın güvenliği için metruk binaların yıkımına devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika

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