Osmangazi Belediyesi 15 Temmuz'u lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazı sonrası Ulucami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 8'inci yılı dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından gerçekleştirilen; lokma dağıtım programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lokma dağıtımının ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.