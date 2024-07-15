Osmangazi Belediyesi 15 Temmuz'u lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi 15 Temmuz'u lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi

Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ulucami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı. Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Lokma dağıtımının ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.

15.07.2024 15:53
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğle namazı sonrası Ulucami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 8'inci yılı dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından gerçekleştirilen; lokma dağıtım programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Lokma dağıtımının ardından 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi 15 Temmuz'u lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi - Son Dakika

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