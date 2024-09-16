Osmangazi Belediyesi'nden Büyüklere Masal Etkinliği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Büyüklere Masal Etkinliği

Osmangazi Belediyesi, 'Büyüklere Masal' etkinliği ile yetişkin masalseverleri bir araya getirerek müzik ve masal keyfini katılımcılara sundu. Etkinlikte masal anlatıcısı Seher Kander ve müzisyen Taner Baba performans sergiledi.

16.09.2024 15:06  Güncelleme: 16:59
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 'Büyüklere Masal' etkinliği ile yetişkin masalseverleri bir araya getirdi. Müzikle masalın birleştiği etkinlikte, Seher Kander anlattığı masallarla dinleyiciler hayaller diyarına giderken, müzisyen Taner Baba da çaldığı enstrümanlarla geceyi renklendirdi.

Osmangazi Belediyesi, 'Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları' adı altında düzenlediği etkinlikler ile vatandaşlara kültür sanat dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Geçen hafta 'Eylül'ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri' ile başlayan etkinlikler, 'Büyüklere Masal' gecesi ile devam etti. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen etkinliğe, masalseverler yoğun ilgi gösterdi. Enstrümanla anlatılan masallara eşlik eden Taner Baba ise geceyi müzik şölenine dönüştürdü. Geceye katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, program sonunda masal anlatıcısı Seher Kander'e ve müzisyen Taner Baba'ya çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Büyüklere Masal Etkinliği - Son Dakika

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