Osmangazi Ekipleri, Gemlik Merkezli Deprem Tatbikatında Görev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Ekipleri, Gemlik Merkezli Deprem Tatbikatında Görev Aldı

12.01.2026 15:53  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Gemlik merkezli deprem senaryosuna dayalı tatbikatta yer aldı. Vali Erol Ayyıldız, tatbikatın koordinasyonu güçlendirmek ve kriz yönetimi süreçlerini test etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen Gemlik merkezli deprem tatbikatında görev aldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında Bursa'da gerçekleştirilen tatbikatta, Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra 22 afet çalışma grubu görev aldı. TAMP çerçevesinde düzenlenen tatbikat senaryosuna göre, 12 Ocak 2026 günü saat 00.00'da Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Senaryo gereği özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı kabul edilerek arama kurtarma ile müdahale çalışmaları başlatıldı.

Tatbikat süresince sağlık hizmetleri kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planları uygulamaya konurken, sahra hastanelerinin kurulumu da devreye alındı. Bunun yanı sıra güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine ilişkin çalışmalarda uygulama süreçlerine yönelik incelemeler yapıldı.

Vali Ayyıldız, yaptığı açıklamada, "Bu tatbikat ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı. Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan ilçe afet merkezleri ile mobil koordinasyon merkezi arasında kurulan canlı bağlantılar sayesinde sahadaki çalışmaların uyum içerisinde yürütülmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Tatbikat sürecini Osmangazi Belediyesi Soğanlı Hizmet Birimi'nde kurulan koordinasyon merkezinden izleyen Belediye Başkanı Erkan Aydın da depreme karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Aynı merkezde bulunan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise birim müdürü ve belediye başkan yardımcılarından yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden tatbikat sürecini yakından izleyen Aydın, 17 bin metrekarelik alanda planlanan Afet Koordinasyon Merkezi'ni en kısa sürede Osmangazi'ye kazandırmayı hedeflediklerini hatırlattı.

Güçlü bir koordinasyon sağlamanın önemine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Biz, afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

"Gemlik merkezli olduğu varsayılan bir deprem senaryosu üzerinden, Osmangazi dahil yedi ilçemizin katılımıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızla birlikte olası bir afet anında yapılması gerekenleri sahada uygulamalı olarak değerlendirdik. Elbette temennimiz böyle felaketleri yaşamamak. Ancak yaşanması durumunda, ilk anda doğru müdahalenin ve güçlü koordinasyonun insan hayatı açısından ne kadar önemli olduğunu geçmişte yaşadığımız depremlerden biliyoruz. Bu tatbikatla da olası bir afete karşı hazırlık seviyemizi bir kez daha gözden geçirmiş olduk. Biz, afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlığımızdan kamu yararı belgesi alınan ve 17 bin metrekarelik alanda planlanan Afet Koordinasyon Merkezi'ni de en kısa sürede ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gece boyunca özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Erol Ayyıldız, Osmangazi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Ekipleri, Gemlik Merkezli Deprem Tatbikatında Görev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:47:12. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Ekipleri, Gemlik Merkezli Deprem Tatbikatında Görev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.