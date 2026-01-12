Osmangazi Ekipleri, Gemlik Merkezli Deprem Tatbikatında Görev Aldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OSAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen Gemlik merkezli deprem tatbikatında görev aldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlığında Bursa'da gerçekleştirilen tatbikatta, Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra 22 afet çalışma grubu görev aldı. TAMP çerçevesinde düzenlenen tatbikat senaryosuna göre, 12 Ocak 2026 günü saat 00.00'da Gemlik merkezli 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Senaryo gereği özellikle Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde ağır hasar, bina yıkımları ve can kayıplarının yaşandığı kabul edilerek arama kurtarma ile müdahale çalışmaları başlatıldı.

Tatbikat süresince sağlık hizmetleri kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planları uygulamaya konurken, sahra hastanelerinin kurulumu da devreye alındı. Bunun yanı sıra güvenlik, trafik, enerji, haberleşme, barınma, beslenme ve lojistik hizmetlerine ilişkin çalışmalarda uygulama süreçlerine yönelik incelemeler yapıldı.

Vali Ayyıldız, yaptığı açıklamada, "Bu tatbikat ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, müdahale hızının artırılması, karar alma ve kriz yönetimi süreçlerinin gerçekçi koşullar altında test edilmesi amaçlandı. Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan ilçe afet merkezleri ile mobil koordinasyon merkezi arasında kurulan canlı bağlantılar sayesinde sahadaki çalışmaların uyum içerisinde yürütülmesi sağlandı" ifadelerini kullandı.

Tatbikat sürecini Osmangazi Belediyesi Soğanlı Hizmet Birimi'nde kurulan koordinasyon merkezinden izleyen Belediye Başkanı Erkan Aydın da depreme karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Aynı merkezde bulunan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise birim müdürü ve belediye başkan yardımcılarından yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden tatbikat sürecini yakından izleyen Aydın, 17 bin metrekarelik alanda planlanan Afet Koordinasyon Merkezi'ni en kısa sürede Osmangazi'ye kazandırmayı hedeflediklerini hatırlattı.

Güçlü bir koordinasyon sağlamanın önemine dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Biz, afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

"Gemlik merkezli olduğu varsayılan bir deprem senaryosu üzerinden, Osmangazi dahil yedi ilçemizin katılımıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızla birlikte olası bir afet anında yapılması gerekenleri sahada uygulamalı olarak değerlendirdik. Elbette temennimiz böyle felaketleri yaşamamak. Ancak yaşanması durumunda, ilk anda doğru müdahalenin ve güçlü koordinasyonun insan hayatı açısından ne kadar önemli olduğunu geçmişte yaşadığımız depremlerden biliyoruz. Bu tatbikatla da olası bir afete karşı hazırlık seviyemizi bir kez daha gözden geçirmiş olduk. Biz, afetlere hazırlık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakanlığımızdan kamu yararı belgesi alınan ve 17 bin metrekarelik alanda planlanan Afet Koordinasyon Merkezi'ni de en kısa sürede ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gece boyunca özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma ve katkı sunan kurumlarımıza teşekkür ediyorum."