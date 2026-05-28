Osmangazi Belediyesi, Kurban Kesim Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyesi, Kurban Kesim Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

28.05.2026 12:57  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca kesim alanlarında oluşan atıkları düzenli toplayarak hijyen sağlıyor ve kötü görüntü ile kokunun önüne geçiyor.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim işlemlerinin ardından alanlarda oluşan atıkları düzenli olarak toplarken, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmasının da önüne geçiyor.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor. Bayram öncesinde ilçede belirlediği kesim yerlerini vatandaşların kullanımına yönelik olarak hazır ve hijyenik hale getiren ekipler, bayram boyunca da mesaisine devam ediyor.

Bağlarbaşı, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Dikkaldırım, Küçükbalıklı, Hamitler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Soğanlı-Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Panayır, Yunuseli-Akyıldız, Geçit (Gündüz Sokak) ve Geçit (1. Gediz Sokak), Doğanevler, Yenikent, Alemdar, Demirtaş, Yunuseli mahallelerinde bulunan kapalı ve açık pazar yerlerinde kurulan kesim alanlarının yanı sıra Geçit Mahallesi'nde oluşturulan kurban satış noktası ile Veysel Karani Modern Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde gerçekleştirilen temizlik ve hijyen çalışmalarıyla vatandaşların ibadetlerini yerine getirebilmesi için büyük özen gösteriliyor.

TEMİZLİK EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA SAHADA

Kesim işlemlerinin ardından hızlı şekilde harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanlarda oluşan atıkları düzenli olarak toplarken, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmasının da önüne geçiyor. Gün boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında kurban kesim alanları basınçlı su ile yıkanarak hijyenik hale getiriliyor. Böylelikle yoğun kullanımın yaşandığı alanlar kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların kullanımına hazır duruma getiriliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Kurban Bayramı süresince 7/24 mesai ile çalışmaların devam ettiği ifade edilirken; belediyenin belirlediği noktalarda atık toplama, yıkama ve süpürme işlemleriyle kurban kesim alanlarının temizlendiği belirtildi.

Öte yandan, henüz kurban ibadetini yerine getirmemiş vatandaşlar, bayram süresi boyunca Osmangazi Belediyesi tarafından belirlenen noktalarda ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilecek.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kurban, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, Kurban Kesim Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu Kurbanlık bakarken ölümden döndü, Heimlich manevrası ile hayata tutundu
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu
Hollanda’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı Noa Lang’a müjde Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde
Muş’ta kaybolan kadının 8’inci günde cansız bedeni bulundu Muş'ta kaybolan kadının 8'inci günde cansız bedeni bulundu
Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 13:30:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, Kurban Kesim Alanlarında Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.