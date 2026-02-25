Osmangazi'de Ramazan Coşkusu, Karagöz ve Hacivat ile Perdeye Yansıdı - Son Dakika
Osmangazi'de Ramazan Coşkusu, Karagöz ve Hacivat ile Perdeye Yansıdı

25.02.2026 09:56  Güncelleme: 11:09
Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği etkinlikte, öğrencilere Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyaloglarıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sundu. Öğrenciler, karakterlerle etkileşimde bulunarak kültürel değerleri öğrendi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları eşliğinde öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşattı.

Ramazan ayının manevi atmosferini geleneksel sanatlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Karagöz gölge oyunu gösterisi ve söyleşisi düzenledi.

Gösteri ve söyleşi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlendi

Hayali Nevzat Çiftçi'nin performansıyla sahnelenen gösteride, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan mesajlarla harmanlandı. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli miraslarından biri olarak belirtilen Karagöz oyunu, interaktif anlatımı sayesinde öğrencilerin de oyunun bir parçası haline geldiği bir buluşma olarak yansıtıldı.

Öğrenciler karakterlerle diyalog kurdu

Etkinlikte öğrenciler, karakterlerle diyalog kurarak kültürel değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Öğrenciler, Karagöz gölge oyununu ilgiyle takip ederken, söyleşide Karagöz ve Hacivat karakterlerine ilişkin önemli bilgiler aldı.

Öğrencilere yönelik "büyük oyunu" oynadıklarını belirten Nevzat Çiftçi, Karagöz oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Karagöz'ün yok olması mümkün değil"

"Karagöz'ün en büyük özelliği, oyun açık metin olduğu için her şeyi hayali ayarlayabiliyor. Bunun yanında ramazan dolayısıyla, eski ramazanlarda manilerin söylendiği bir muhavere yaptık. Karagöz ne kadar yok olmaya yüz tutmuş diye yazılsa ve UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras olarak ilan ettikten sonra korunma altına alındığı söylense de aslında Karagöz'ün yok olması mümkün değil. Bu toplum yok olursa ki o zaman da dünyanın başka halkları Karagöz'e sahip çıkacaktır. Çünkü Karagöz, bütün dünyanın bildiği sanat."

Çiftçi, etkinliği öğrencilerle buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: ANKA

