Osmangazi Belediyesi'nden Geleneksel İftar Sofraları

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Somuncu Baba Evi ve Fırını'nında kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında vatandaşları bir araya getiren geleneksel iftar sofralarını kurmaya başladı. Osmangazi Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını, ramazanın ilk iftarında vatandaşlara kapılarını açtı. Yoğun ilgi gören iftar programında; aileler, yaşlılar, gençler ve ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Erkan Aydın'a teşekkür eden vatandaşlar, aynı sofrada buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye, Ramazan ayı boyunca her gün bu üç noktada iftar organizasyonlarını sürdürecek. Kurulan sofralar, yalnızca yemek ikramı değil, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği birer gönül sofrası olmayı hedefliyor. Her gün yaklaşık 3 bin 500 vatandaşa iftar ikramı yapılması planlanıyor.