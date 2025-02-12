Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Şenliği

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı'nda Ramazan Şenliği düzenleyecek. Ramazan akşamlarının renkleneceği şenlikte, konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve ilahi dinletileri gibi birçok farklı etkinlik yer alacak.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşaması için düzenleyeceği Ramazan Şenliği ile Ramazan'ın manevi atmosferini Osmangazi Meydanı'na taşıyacak. Osmangazi Meydanı'nda kurulacak Ramazan Şenliği'nde 60 stant yer alacak. Her stantta birbirinden lezzetli yiyeceklerin yanı sıra gelenek, görenek ve mutfak kültürleri vatandaşlara sunulacak. Hacivat Karagöz orta oyunu, fasıl ve illüzyon gösterileri ile Ramazan akşamlarının renkleneceği Ramazan Şenliği'nde, konserler, tiyatro oyunları söyleşiler ve ilahi dinletileri de yer alacak.

Öte yandan, Ramazan Şenliği'nde kurulacak stantlar için kiralama başvuruları da başladı. Başvurular, 21 Şubat gününe kadar devam edecek. Ramazan Şenliği'nde yer almak isteyen vatandaşlar, ilgili telefondan detaylı bilgi alabilecek.