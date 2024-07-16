Osmangazi Belediyesi\'nin düzenlediği \'Köyümüzde Şenlik Var\' etkinlikleri Seferiışıklar Mahallesi\'nde yapıldı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği "Köyümüzde Şenlik Var" etkinliklerinin üçüncüsüne, Seferiışıklar Mahallesi ev sahipliği yaptı.

Osmangazi'nin 32 kırsal mahallesinde düzenlenecek "Köyümüzde Şenlik Var" etkinliklerinin son adresi Seferiışıklar Mahallesi oldu. Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun en beğenilen şarkılarını söylediği şenlikte, Seferiışıklar sakinleri sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte çocuklar kendileri için hazırlanan şişme oyun parkuru, penaltı atma alanı, zıp zıp, yüz boyama atölyesi, langırt masası, minyatür futbol alanında eğlenceli zaman geçirdi. Mahalle sakinleri ve çocuklara lokma, pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikramı yapıldı.

Projeyle unutulmaya yüz tutmuş değerleri canlandırmayı hedeflediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, "Dağ ve ova köylerimizi kapsayan Köyümüzde Şenlik Var projesi ile unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş birçok değerimizi tekrar canlandırmayı hedefliyoruz. Köylerde yaşayan genç ve yaşlıların arasında kaynaşmanın olduğu, eğlence dolu çok keyifli bir proje ortaya çıktı" diye konuştu.

Seferiışıklar Mahallesi Muhtarı Halim Yalım ise daha önce köylerinde böyle kapsamlı bir etkinliğin düzenlenmediğini belirterek, "Vatandaşlarımız çok mutlu oldu; keyifli bir gün geçirdik. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına Osmangazi Belediye Başkanı'mız Erkan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.