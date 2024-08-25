Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Projesi Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Projesi Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor

Osmangazi Belediyesi\'nin Gezici Kütüphane Projesi Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor

Osmangazi Belediyesi'nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kütüphane, dağ bölgesindeki mahallelerin ardından Eylül ayında ovada yer alan kırsal mahallelerdeki çocuklar ile buluşacak.

25.08.2024 12:51  Güncelleme: 12:53
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin kütüphaneye ulaşmakta zorluk yaşayan merkeze uzak mahallerdeki çocukları kitap ile buluşturmak ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin hizmete açtığı 'Gezici Kütüphane' merkeze uzak mahallelerini tek tek dolaşarak çocukları kitaplar ile buluşturmaya devam ediyor. 1 Ağustos'ta hizmete açılan kütüphane, şimdiye kadar dağ bölgesinde bulunan 20 mahalleyi, 15'er gün arayla ikişer kez ziyaret etti. Hafta içi her gün iki mahalleye giden Gezici Kütüphane, çocuklar tarafından çok sevildi. 6-18 yaş arasındaki çocuklara hitap eden 600 kitaba ev sahipliği yapan kütüphaneye toplam 147 çocuk üye oldu. Üye olan çocuklar, kütüphaneden toplam 235 kitap ödünç aldı. Ayaklarına kadar gelen kütüphane ile kitaplarla buluşan çocuklara, ücretsiz olarak boyama kitabı da hediye edildi. Kütüphane, dağ bölgesindeki mahallelerin ardından Eylül ayında ovada yer alan kırsal mahallelerdeki çocuklar ile buluşacak.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Benim manevi mirasım bilim ve akıldır' düsturundan yola çıkarak okumayı ve okutmayı birinci plana alıyoruz. Gezici Kütüphane ile mahallelerimizde ve köylerimizde bir tane çocuğumuza dahi okuma alışkanlığı kazandırabilirsek işte bu bizim en büyük şeref madalyamız olur. Görüyoruz ki çocuklarımız da Gezici Kütüphane'yi sevdi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Projesi Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nin Gezici Kütüphane Projesi Çocuklar Arasında Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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