Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de Vatandaşlara İş Olanağı Sağlayan Buluşmalar Devam Ediyor

08.04.2026 10:00  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, iş arayanları ve firmaları bir araya getiren istihdam buluşmalarını sürdürüyor. Son etkinlikte 120 kişi katıldı, 35 kişi işe yerleşti.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin her hafta düzenli olarak hayata geçirdiği istihdam buluşmaları, yeni organizasyonlarla devam ediyor. Altıparmak'taki istihdam merkezinde gerçekleştirilen son buluşma, iş arayan vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğiyle yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen etkinlikte, personel arayışındaki firmalar ile iş arayanlar aynı çatı altında buluştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında gerçekleşen organizasyonda katılımcılar, firmalarla birebir görüşme fırsatı yakalayarak iş olanaklarını yerinde değerlendirdi. Hem işverenler hem de vatandaşlar açısından oldukça verimli geçen buluşma, kentte istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir köprü olmayı sürdürdü.

İstihdam buluşmasına katılan Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (BİM), kasiyer, reyon görevlisi ve saha personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla gün boyunca adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Toplam 120 kişinin katıldığı mülakatlar sonucunda 35 kişi iş sahibi oldu. Düzenlenen bu buluşmalar, iş arayan vatandaşlara işverenlerle doğrudan iletişim kurma imkanı sunarken, firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına olanak tanıyor.

"Bu buluşmalar sayesinde kolayca iş sahibi oluyoruz"

Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen istihdam buluşmasına katılan vatandaşlar, "Bu buluşmalar sayesinde aradığımız işe kolayca ulaşıyoruz. Bizi kapı kapı iş aramaktan kurtarıyor. Burada güzel ortamda işverenlerle görüşerek kısa sürede iş sahibi oluyoruz. Bu hizmeti sunan tüm paydaşlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

"2025 yılında 18 bin kişi istihdam merkezine geldi"

Osmangazi Belediyesi olarak iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi İş ve Meslek Danışması Sadullah Ergen ise "Osmangazi Belediyesi olarak, İŞKUR ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. Yıl boyunca her hafta düzenli olarak istihdam görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bu merkezde firmalar, birden fazla adayla görüşme imkanı bulurken; vatandaşlarımız da kapı kapı iş aramak yerine doğrudan işverenlerle bir araya geliyor. Her Perşembe günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında istihdam görüşmeleri düzenleniyor. Vatandaşlarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2025 yılı içerisinde 18 bin kişi istihdam merkezimize başvurdu ve toplam 50 istihdam buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmalar sayesinde bin 300 vatandaşımızın işe başlamasına aracılık ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 10:37:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.