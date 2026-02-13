Osmangazi Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi Erzak Desteği

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteği sağlamaya devam ediyor.

Paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayı öncesinde, Osmangazi Belediyesi ilçedeki 136 mahallede ihtiyaç sahibi aileleri tek tek ziyaret ederek, Ramazan kolilerini ulaştırıyor. Bir ailenin Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyacını karşılayacak ürünlerin yer aldığı koliler, Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dar gelirli ailelerin evlerine kadar teslim ediliyor. Belediye ekipleri, belirlenen mahallelerde bir günde 788 Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"Bu güzel hizmetten çok memnunuz"

Evlerine kadar ulaştırılan Ramazan kolilerini teslim alan Osmangazili vatandaşlar, "Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma ayı. Bu mübarek aya sayılı günler kala Osmangazi Belediyesi çok yerinde bir hizmete imza atıyor. İçinde çok sayıda çeşidin bulunduğu Ramazan kolilerini evimize getirip bize teslim ediyor. Bu güzel hizmetlerden çok memnunuz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a bizleri mutlu ettiği için çok teşekkür ederiz" dedi.