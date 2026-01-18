Osmangazi Belediyesi'nden 2025'te Can Dostlara 130 Ton Kuru Mama Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmangazi Belediyesi'nden 2025'te Can Dostlara 130 Ton Kuru Mama Desteği

18.01.2026 13:20  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca sahipsiz hayvanlar için toplamda 130 ton kuru mama dağıtarak, 11 bin 812 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi ve 3 bin 486 can dostun kısırlaştırma ile aşılama işlemlerini tamamladı. Ayrıca, dijital sahiplendirme sistemi ile 2 bin sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi, 3 bin 486 can dostun ise kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve umut dolu bir yaşama kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın 365 günü teyakkuzda olan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda hızla harekete geçerek can dostlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi de 114 dönümlük alan üzerinde tam donanımlı klinik altyapısı ve uzman ekipleriyle faaliyet gösteriyor. Merkezde tedavi ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra laboratuvarlar, ultrason, röntgen odaları ile postoperatif üniteleri yer alıyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanları gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere tedavi ediliyor. Ayrıca tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan can dostlar, sağlıklarına tam olarak kavuşana kadar merkezde gözetim altında tutuluyor. Merkez, yıl boyunca ise 9 bin 153 ziyaretçiyi ağırladı.

Hayvanseverler ile patili dostlar arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran Osmangazi Belediyesi, 2025'te sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi, 3 bin 486 can dostun ise kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen dijital sahiplendirme sistemiyle de sağlık kontrolleri tamamlanan sahipsiz hayvanlar, 'hayvanevi.osmangazi.bel.tr' adresi üzerinden "Evcil Hayvan Sahiplendirme" platformu ile yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Bu doğrultuda Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2 bin sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesine aracılık ederek onların yeni bir hayata adım atmasına katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden 2025'te Can Dostlara 130 Ton Kuru Mama Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:04:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nden 2025'te Can Dostlara 130 Ton Kuru Mama Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.