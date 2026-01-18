Osmangazi Belediyesi'nden 2025'te Can Dostlara 130 Ton Kuru Mama Desteği

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 2025 yılı boyunca sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi, 3 bin 486 can dostun ise kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve umut dolu bir yaşama kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın 365 günü teyakkuzda olan Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler doğrultusunda hızla harekete geçerek can dostlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi de 114 dönümlük alan üzerinde tam donanımlı klinik altyapısı ve uzman ekipleriyle faaliyet gösteriyor. Merkezde tedavi ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra laboratuvarlar, ultrason, röntgen odaları ile postoperatif üniteleri yer alıyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanları gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler dahil olmak üzere tedavi ediliyor. Ayrıca tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan can dostlar, sağlıklarına tam olarak kavuşana kadar merkezde gözetim altında tutuluyor. Merkez, yıl boyunca ise 9 bin 153 ziyaretçiyi ağırladı.

Hayvanseverler ile patili dostlar arasında güçlü bir gönül köprüsü kuran Osmangazi Belediyesi, 2025'te sahipsiz hayvanlara 130 ton kuru mama ulaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 bin 812 hayvanın medikal tedavisi, 3 bin 486 can dostun ise kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen dijital sahiplendirme sistemiyle de sağlık kontrolleri tamamlanan sahipsiz hayvanlar, 'hayvanevi.osmangazi.bel.tr' adresi üzerinden "Evcil Hayvan Sahiplendirme" platformu ile yeni yuvalarına kavuşturuluyor.

Bu doğrultuda Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2 bin sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesine aracılık ederek onların yeni bir hayata adım atmasına katkı sağladı.