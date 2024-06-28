Osmangazi Belediyesi, 'Şehrin Sessiz Tanıkları' isimli fotoğraf sergisini açtı

Güncel

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, bünyesinde fotoğrafçı olarak görev yapan personeli Mustafa Mesut Şık'ın sokak hayvanlarının kent yaşamını görüntülediği karelere yer verdiği 'Şehrin Sessiz Tanıkları' isimli fotoğraf sergisini, vatandaşlarla buluşturdu.

2019 yılından bu yana Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Mustafa Mesut Şık, birçok şehirde sokak hayvanlarını gözlemleyerek, onların kent yaşamına ilişkin anlarını objektifine yansıttı. Şık, çektiği fotoğraflardan oluşan 'Şehrin Sessiz Tanıkları' isimli sergisini, sanatseverlerin beğenisine sundu. Siyah beyaz 30 fotoğraftan oluşan sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Mücahit Yıldızhan ile birlikte birim müdürleri, fotoğraf sanatçıları ve Şık'ın mesai arkadaşları katıldı.

"Sokak hayvanlarını anlatan çok güzel bir çalışma"

Açılışta Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, "Çalışma arkadaşımız olan Mustafa Mesut Şık, dünyamızı ve yaşamımızı paylaştığımız sokak hayvanlarına dikkat çekmek için güzel bir çalışma ortaya koydu. Osmangazi Belediyesi olarak, can dostlara her zaman sahip çıkıyoruz. Böyle güzel bir çalışma yaptığı için çalışma arkadaşımızı tebrik ediyorum. Başkanımız Erkan Aydın, şehir dışı programından dolayı burada açılışta bulunamadı. Başarılı fotoğrafçımız Mesut Şık'ı güzel fotoğrafları için tebrik ediyorum" dedi.

Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirten Mustafa Mesut Şık ise "Osmangazi Belediyesi Basın Müdürlüğü'nde fotoğrafçı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda sokak ve belgesel fotoğrafçılığı ile de ilgileniyorum. Ülkemizin farklı şehirlerinde karşıma çıkan sokak hayvanlarını, farkındalık oluşturmak için objektifime yansıttım. Hayvanları doğal halleriyle çektim. Fotoğraflarımda sokak hayvanlarının hayatın birçok anında bizimle birlikte olduğunu ön plana çıkartmak istedim. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a sergiyi açma konusunda verdiği destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Şık, protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek, çektiği fotoğrafların hikayesini anlattı.