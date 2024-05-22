Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü Lokali İnşaatına Başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü Lokali İnşaatına Başladı

Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü Lokali İnşaatına Başladı

Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda inşa edeceği spor kulübü lokalinin temelini attı.

22.05.2024 22:04  Güncelleme: 22:27
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Çirişhane Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda inşa edeceği spor kulübü lokalinin temelini, Başkan Erkan Aydın'ın katılımı ile attı.

Belediye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"136 mahallemizdeki ihtiyaçları tespit ettik"

Seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu mahallemize, DAĞDER Başkanlığı ve milletvekilliği yaparken de defalarca geldik. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Biz o dönemde buraları gezerken tespitler yaptık. Buradaki eski binanın yıkılmış olduğunu çok önceden yapmış olduğumuz ziyarette gördük. Az ilerideki muhtarlık binasının yukarısındaki boş alanı da tespit ettik. Osmangazi'nin 136 mahallesinde nerede ne eksik ve ihtiyaç hepsini tespit ettik. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Mazbatayı aldığımızın 48'inci günü ilk temelimizi attık"

Mazbatayı almasının üzerinden 48 gün geçtiğinin altını çizen Başkan Aydın, "Henüz görevimizdeki iki ayı bile doldurmadan temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu spor kulübü binamızı çok kısa sürede bitirip hizmete açacağız. Seçimden önce özellikle amatör sporlara ve spor kulüplerine destek olacağız demiştik. Madde bağımlılığı çok arttığı için bu tür hizmetler halı saha, kulüp binası ve spor alanları çok önemli, bununda farkındayız. Hiç vakit kaybetmeden temelleri atıyoruz. İnşallah bir hafta sonra Hamitler Mahallesi'nde ilk kreşimizin temelini atacağız. Bir sonraki hafta, halk lokantamızın açılışı olacak, ondan sonra Genç Kafe'nin açılışını açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonraki hafta ise kadınlara özel jimnastik merkezinin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Belediye olarak insan odaklı hizmetler üretmeye önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Aydın, "Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin, yine vatandaşımıza hizmet olarak dönmesi için bütün ekibimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız Çirişhane Spor Lokalinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Erkan Aydın Başkan'ımız bugün burada CHP'li sosyal belediyecilik anlayışının örneğini burada göstererek halka hizmet etme noktasında bundan sonraki süreci nasıl yönetileceğini ve nasıl hizmet anlayışı olacağını ortaya koymuş oldu. Bundan sonra Osmangazi'nin her zamankinden çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bugüne kadar yaşanmamış ve hizmet alınmamış bütün noktalarda Osmangazi Belediyesi'nin bundan sonra eli değecek Osmangazi Belediyesi, halkla beraber bütün proje ve çalışmaların merkezine insanı alan bir anlayışla Osmangazi'de herkes kendini mutlu ve huzurlu hissedecek."

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de "Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın 31 Mart Seçimleri öncesi saha çalışmalarında söylediği gibi her mahalleye dokunacağız sözünün ilkini bugün Çirişhane Mahallesinde temel atma töreniyle başlatıyoruz. Bundan dolayı değerli başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Çirişhane Mahalle Muhtarı Nedim Çapa ise Başkan Aydın'a teşekkür ederek, "Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Seçimin üzerinden çok kısa zaman geçmesine rağmen ilk hizmeti mahallemizin alması bizim için büyük mutluluk oldu. Böyle bir hizmeti mahallemize kazandıracağı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çirişhane Spor Lokali inşaatının temeline ilk beton döküldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü Lokali İnşaatına Başladı - Son Dakika

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