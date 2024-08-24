Osmangazi Belediyesi Yenibağlar Mahallesi\'nde Kadınlara Özel Spor Merkezi Açıyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde kadınlara özel bir spor merkezi açıyor. Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek tören ile hizmet vermeye başlayacak.

Osmangazi Belediyesi, kadınların yüzünü güldürecek bir hizmeti ilçeye kazandırıyor. Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.

Spor salonunun içerisinde fitness aletleri, pilates topları ve bantları, kondisyon bisikletleri ve ağırlık setleri gibi ihtiyaç duyulan tüm spor aletleri yer alıyor. Kadınlar, uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak hem formda kalacak hem de stres atacak.

Başkan Erkan Aydın, sağlıklı bir yaşam için tüm Osmangazili kadınları, Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'nde spor yapmaya davet etti.