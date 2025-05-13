Osmangazi'de 19 Mayıs Coşkusu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırladı. Birçok sportif faaliyetin yanı sıra müzik ve eğlence dolu etkinliklerin yer alacağı kutlama programı, 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 19 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı, 16 Mayıs Cuma günü saat 13.00'te düzenlenecek "Kurtuluştan Kuruluşa Unutulmayanlar Sergisi" ve "Işık Kansu ile Söyleşi" programı ile başlayacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise kutlamalarının merkezi olan Osmangazi Meydanı'nda düzenlenecek drama, satranç, survıvor ve masa tenisi turnuvası gibi etkinlikler ile eğlence tüm güne yayılacak.

Ceylan Ertem şarkılarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Ceylan Ertem ve Antalya Medeniyetler Korosu konserleri ile devam edecek. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilecek konser programında sahneye ilk olarak saat 20.00'de Antakya Medeniyetler Korosu çıkacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, seslendireceği farklı yörelere ait şarkı ve türküler ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Antalya Medeniyetler Korosu konserinin ardından Ceylan Ertem saat 21.00'de sahnede olacak.

19 Mayıs coşkusu sokaklara taşınacak

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ilçenin caddelerine taşımak için yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüş, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.19'da Fomara Meydanı'nda başlayacak. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlar şarkılar ve marşlar eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Osmangazi Meydanı'na yürüyecek. Kortej Osmangazi Meydanı'na vardığında kutlamalar, konser programları ile devam edecek. Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Korosu konserinin ardından sahneye çıkacak Bahtiyar Özdemir, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran Osmangazililer için seslendirecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, konserlerin ardından gerçekleştirilecek 90'lar Partisi ile sona erecek.