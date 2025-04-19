Osmangazi'de 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Başladı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı altı günlük kutlama programı, konserlerle başladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Osmangazi'de altı gün boyunca dolu dolu kutlanacak. Osmangazi Meydanı'nda 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında kurulan etkinlik alanının yanı sıra beş farklı mahallede düzenlenecek 23 Nisan etkinlikleri, Osmangazi Meydanı ve Emek Parkı Meydanı'nda gerçekleşen konserler ile başladı.

Meydanda "Liseli Orkestralar Yarışıyor" finalistleri sahne aldı. Osmangazi Belediyesi tarafından müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerinin yanında, seslerini de duyurmalarına da imkan sağlayan Liseli Orkestralar Yarışıyor'a katılarak finale kalan liseli gençlerden oluşan orkestralar, birbirinden güzel şarkıları çocuklar için söyledi. Sahne performanslarıyla da beğeni toplayan genç müzisyenler, çocuklara unutamayacakları bir bayram hediyesi sundu.

Bir diğer etkinlik de Emek Parkı Meydanı'nda gerçekleşen Temiz Orkestra konseri oldu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçileri tarafından kurulan Temizlik Orkestrası, söylediği şarkılar ile 23 Nisan kutlamalarına renk kattı. Beş solist ve altı müzisyenden oluşan orkestra, seslendirdiği pop, arabesk ve halk müziği şarkıları ile sadece çocuklara değil, yetişkinlere de bayram yaşattı. Temizlik Orkestra, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Alemdar, Demirtaş, Atıcılar ve Hamitler mahallelerinde konserlere devam edecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Osmangazi'de 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek. Osmangazi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleşecek geleneksel çocuk oyunları, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, dans gösterileri ve konserler, beş gün süresince çocukları bekliyor olacak.

Etkinliklere katılarak gönüllerinde eğlenecek çocuklar için çeşitli ikramlarda yer alıyor. OSMEK çadırı, satranç çadırı, oyun parkuru, atölye çalışma alanları ve sergi alanları ile çocuklara gün boyunca eğitici ve eğlendirici zaman geçirme fırsatı sunuluyor.